شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 6.. محمود حميدة يضبط مكان الأيتام ويحصل على شنطة المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 6، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، نجاح ولعة ومفتاح فى نقل الأطفال إلى الشقة التى قاما بتأجيرها، وفى اليوم التالى قاما بإطعامهم كباب وكفتة.

وتفاجأ "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، أثناء عودتهم بالأطفال للشقة، بوجود "ماجد" داخل الشقة، فى حين أقدم بعض الرجال على تكتيفهم، وظهر ماجد وهو يقوم بجمع المال الموجود بالشنطة بعدما عثر عليها داخل الشقة.

وكشفت الحلقة عن تأجير "مفتاح" شقة لكى يصطحب الأطفال بدار الأيتام إليها وكشف لـ"ولعة" و"قطايف" عن المال الذى قام باخفائه وقت سرقتهم له، حتى يتمكن من وضع الأطفال فيه، لكى يبعدهم عن استغلال "ماجد" محمود حميدة لهم في المخدرات.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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