شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 5.. دينا فؤاد تتوسل لمصطفى شعبان أن يتركها فى القصر تربى ابنهما والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث نوى حكيم أن تترك غزل دينا فؤاد القصر وتنصرف تاركة ابنها أيضا، وذلك لأنه لم ينس ما فعلته قبل أن يطلقها فقد سرقت منه مائة ألف جنيه وهربت، ولكن كشفت له غزل عن سبب فعلتها بأنها كانت تدرك أنه سيتركها لأنه لم ينجب منها، فأرادت أن تؤمن حياتها، الأمر الذي أغضبه لأنها تعلم أنه كان سيترك لها ما يكفيها طيلة حياتها.

وعندما أمرها أن تترك القصر وتنصرف تاركة ابنها، توسلت إليه وقامت بتقبيل قدمه أن يتركها تعيش بجوار ابنها لو حتى تعمل لديه كخادمة لكن لا يجعلها تترك ابنها أبداً، فوافق حكيم أن تظل في القصر بجانب ابنها بهدف ألا يحرم الولد من حنان أمه.

وعندما علم حكيم باشا مصطفى شعبان بترك زوجته صفا هاجر الشرنوبي القصر والذهاب لأبيه أحمد صادق، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا، جن جنونه وذهب مسرعاً لها، ولكن حاول والده تهدئه الأمور وقال له إنها تركت القصر وجاءت على بيت حكيم الأصلي، فالقصر لا يعتبر بيته بل هو بيت عمه، ثم تركهما وحدهما، وهنا بدأ مشهد رومانسي جمعهما سوياً وأوضح مدى الحب الذي تحبه صفا لحكيم، وأنها لم تترك المنزل غضباً منه ولكن كي تعرف غلاوتها لدي، فهل سيتركها أم سيأتي ليصالحها.

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، إصرار غراب "أحمد فهيم" على الانتقام من حكيم "مصطفى شعبان" بعدما قُتل ابنه شهاب، وعندما علم أن حكيم رزق بطفل، قرر أن يحرق قلبه عليه كما حرق قلبه على ابنه، وأيّده أخيه واصل "رياض الخولي" هذا الرأي.

وحينما طلب حكيم أن تذهب عسل الخادمة "ياسمين علي" لكى تقضى طلبات غزل "دينا فؤاد" وابنه، قررا أن الانتقام سيكون على يد عسل، خاصة بعدما علما أن لها ابن تخشى عليه، فقاما بخطف ابنها وساومها إن لم تقوم بخطف ابن حكيم وتسليمه لهما سيقومان هما بقتل ابنها.

وكانت قد كشفت الحلقة الخامسة أحداثا عديدة، حيث تحدثت جلالة "سلوى خطاب" من ابنتها" هايدي رفعت"، وأكدت لها ضرورة عودتها للقصر مرة أخرى، بعدما تركته بعد موت رضيعها، خاصة بعدما ظهرت زوجة جديدة لحكيم باشا "مصطفى شعبان" واقتنعت ابنتها قسمة بذلك وذهبت على الفور للقصر، ولكن منعها الحراس من الدخول حتى يأتى لهم الإذن من حكيم باشا.



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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دينا فؤاد تتوسل لمصطفى شعبان أن يتركها في القصر تربي أبنهما