شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 5.. أحمد فهيم ورياض الخولى يدبران مؤامرة لخطف ابن حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، إصرار غراب "أحمد فهيم" على الانتقام من حكيم "مصطفى شعبان" بعدما قُتل ابنه شهاب، وعندما علم أن حكيم رزق بطفل، قرر أن يحرق قلبه عليه كما حرق قلبه على ابنه، وأيّده أخيه واصل "رياض الخولي" هذا الرأي.

وحينما طلب حكيم أن تذهب عسل الخادمة "ياسمين علي" لكي تقضى طلبات غزل "دينا فؤاد" وابنه، قرروا أن الانتقام سيكون على يد عسل، خاصة بعدما علموا أن لها ابن تخشى عليه، فقاموا بخطف ابنها وساومها إن لم تقوم بخطف ابن حكيم وتسليمه لهم سيقوموا هم بقتل ابنها.

وكانت الحلقة الخامسة شهدت أحداثا عديدة، حيث تحدثت جلالة "سلوى خطاب" من ابنتها "هايدي رفعت"، وأكدت لها ضرورة عودتها للقصر مرة أخرى، بعدما تركته بعد موت رضيعها، خاصة بعدما ظهرت زوجة جديدة لحكيم باشا "مصطفى شعبان" واقتنعت ابنتها قسمة بذلك وذهبت على الفور للقصر، ولكن منعها الحراس من الدخول حتى يأتي لهم الأذن من حكيم باشا.

بعدها وصل حكيم باشا وسمح لها بالدخول، وحذرها من تكرار تركها للقصر مرة أخرى، خاصة أنها لم تبالِ بكلمته، وهددها لو تكرر نفس الفعل مرة أخرى لن تدخل القصر أبداً وسيأمر زوجها بتطليقها، وامتثلت قسمة لكلامه ولكن من الواضح أنها قد عادت والشر يملأ قلبها.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث دخلت برنسة "سعر الصايغ" على زوجة حكيم "مصطفى شعبان" الثانية، ووجدتها ترسم وقد عرف عنها التنبؤ بالأحداث من خلال الرسم، فسألتها عن الرسمة التي ترسمها ووجدت أنها عبارة عن شخص يقف في المنتصف وحولها الكثير الذين يريدون قتله، وعندما سألتها من هذا الشخص أجابت أنه حكيم، وتنبأت أن شرا كبيرا سيصيبه في الفترة القادمة خاصة بعدما ظهر له ولد.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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أحمد فهيم



الفنان رياض الخولي