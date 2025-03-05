شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 5.. ريهام حجاج تطمئن والدها محمود قابيل على مى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت نادين "ريهام حجاج" شقيقتها مى "جنا الأشقر" فى المستشفى خلال أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، وظلت تتحدث معها وهى فى غيبوبة وتمنت أن تستيقظ لتتحدث معها مرة أخرى وتحكى لها ماذا حدث وسبب انتحارها وأنها كانت لا تخفى عنها شيئا.

ثم طمئنت نادين والدها محمود قابيل على مى وأنها كانت تأخذ أدوية مهدئة للأكتئاب وليس مخدرات، كما ظهرت فى التحاليل. وبعد ذلك تحدثت نادين مع داليدا صديقة مى فى الجامعة وأن حساب أثينا الغامض يرسل لها ويتحدث معها عن موضوعات خاصة بها وعن مى. ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.





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