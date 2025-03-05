شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 6.. ولعة ومفتاح يهددان ماجد بعد استغلاله للأطفال فى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 6، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "عبيد" مينا أبو الدهب مع "أمينة" دنيا ماهر، وأخبرها بأن "قطايف" سرق ملف منا مكتب "بابا ماجد" محمود حميدة.

وتفاجأ "ماجد" بوجود ولعة ومفتاح داخل مكتبه ينتظرانه، وتحدث معهما بأن ما يفعلانه لعب عيال، وفى ذات الوقت جاء "عبيد" وأخبر "ماجد" أمامهما بأن الأطفال فى المخزن يمارسون عملهم، وهو ما أصاب "ولعة ومفتاح" بالانفعال، وهددوا "ماجد" بأن المرة الأخيرة وعليه أن يتحمل القادم.

وتحدث "بابا ماجد" محمود حميدة مع أطفال دار الأيتام، وأبرهم بحبه الكبير لهم وطلب منهم الذهاب للمخزن لكى يعودون للعمل في المخدرات مرة أخرى.

فيما شهدت الحلقة أيضا بمنع "بابا ماجد" كل من "ولعة" أحمد مالك و"مفتاح" طه دسوقي، بدخول الدار مرة أخرى، وطلب من الحراس عدم فتح الباب لهم، ورغم السماح لـ "قطايف" معتز هشام فقط بالدخول، إلا أن "قطايف رفض ذلك وقرر البقاء مع "ولعة ومفتاح".

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقة لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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