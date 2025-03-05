بعد نجاحه الجماهيري.. موسم رابع للمسلسل التركي شراب التوت البري

التحضير لجزء رابع من شراب التوت البري

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 10:19 مساءً - على خُطى ثابتة، استطاع المسلسل التركي الشهيرحجز مقعد ثابت لنفسه في الصف الأول للمسلسلات التركية الأكثر شهرة ونجاحاً في السنوات الماضية، حيث بدأ عرض حلقاته الأولى في أكتوبر 2022، وما زالت أجزاؤه تُعرض تباعاً، وما زال يحقق نسب مشاهدات عالية ويحظى بجماهيرية كبيرة.وبعد نجاح الموسمين الأول والثاني لمسلسل ""، تم تصوير الجزء الثالث منه، والذي بالفعل عُرضت حلقته الأولى منذ أيام. ولكن جاءت المفاجأة بإعلان شركة إنتاج المسلسل بوجود موسم رابع، سيبدأ فريق العمل في التحضير له بعد شهر رمضان.ولم تعلن الشركة المنتجة عن تفاصيل الجزء الرابع، ولكن من المتوقع أن يشهد وجوهاً جديدة كما يحدث في كل جزء، وسيعرض الجزء الرابع في نهاية العام الجاري.المسلسل بطولة باريش كيلتش، سيتار تانريوجين، سيلا تورك أوغلو، إفريم ألاسيا، دوغوكان جونجور، فايزة سيفليك، سيبل تاشجيوغلو، موجدا أوزمان، سيلين تركمان، فيراي داريشي، أورال أوزير، رحيم كان كابكاب، جيرين يالازوغلو، وسيرين كاراكوتش.

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شراب التوت البري Kızılcık Şerbeti

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الموسم الثاني من مسلسل "شراب التوت البري" بدأ في نهاية عام 2023، ولكن عرضت أغلب حلقاته بعام 2024، وعرضت الحلقة الأخيرة منه في يونيو 2024، وحققت نسب مشاهدات قياسية، كما احتلت المركز الأول في الحلقات الأخيرة الأكثر مشاهدة خلال العام، وشبّه الجمهور والنقاد شعبية الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني بالحلقة الأخيرة لمسلسل العشق الممنوع، بطولة كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات. كما بدأ الموسم الثالث في سبتمبر 2024، وما زال يُعرض.

وتدور أحداث المسلسل حول كيفلجيام امرأة قوية الشخصية، وبعد وفاة زوجها كرست حياتها لتربية ابنتيها؛ دوغا التي تقوم بدورها سيلا ترك، طالبة بكلية طب الأسنان، وتشيمان طالبة بالمرحلة الثانوية، وكان هدف الأم الوحيد في الحياة هي جعل بناتها سعداء وأقوياء.

ولكن تغيرت حياتها بعدما تزوجت ابنتها الكبرى من فاتح، صديقها بالجامعة، والذي ينتمي لعائلة تختلف عنهم تماماً في الثقافة، والفكر، وطريقة التربية، ومن هنا تبدأ الصراعات وذلك نظراً لأن عائلته لم تقبل في البداية بمستوى دوغا.

بينما تعتقد دوغا أن حبهما سيتغلب على جميع أنواع الاختلافات بينها وبين فاتح، ولكن ما تكتشفه بعد ذلك أن العكس هو الصحيح، وأن حبها هي وفاتح لم يصمد أمام الفروق بينهما، والتي أدت للخيانة والانفصال. يذكر أن الموسم الأول من المسلسل عُرض في 28 أكتوبر 2022.



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