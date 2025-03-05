ماجدة خير الله تُعلق على أداء دينا الشربيني في كامل العدد++.. ماذا طلبت منها؟

ماجدة خير الله تُوجه نصيحة لـ دينا الشربيني بسبب "كامل العدد++"

مسلسل "كامل العدد++"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 10:19 مساءً - علَّقت الناقدة الفنية، على أداء الفنانةلشخصية "ليلى" التي تقدمها خلال أحداث الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، الذي يُعرض حالياً في شهر رمضان، مطالبة إياها بضرورة التحكم في أمرين الأول انفعالاتها والثاني درجة صوتها.ونشرتملصقاً دعائياً لمسلسل "كامل العدد++" عبر صفحتها على "فيسبوك" ظهرت عليه دينا الشربيني منفردة حاملة طفلاً بين يديها، وعلقت بالقول: "دينا الشربيني كانت في حاجة للاقتصاد في انفعالاتها وردود أفعالها وتون صوتها مع الجزء الثالث من كامل العدد".يمكنكم قراءة.. مخرج كامل العدد ++ يكشف كواليس مشاركة مكة محمد صلاحواستطاع الجزء الثالث من مسلسل "" أن يلفت الأنظار ويتصدر ترند مؤشرات البحث منذ عرض الحلقات الأولى من العمل، وتدور أحداث هذا الموسم حول حياة (أحمد) و(ليلى) وعائلتهما وعودة الهدوء والاستقرار مجدداً، لكن سرعان ما تنقلب رأساً على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.والعمل من إخراج خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».