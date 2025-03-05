الأمير ويليام يزور المستشفى الذي وُلدت فيه كيت ميدلتون لهذا السبب

الأمير ويليام في زيارة لمستشفى رويال بيركشاير

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أمير وأميرة ويلز يدعمان سكان بلدة بونتيبريد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 10:19 مساءً - ذهبإلى المستشفى الذي وُلدت فيه زوجته، في يناير 1982، وهو أيضاً المكان الذي توفي فيه أول ضحية لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، في مارس 2020، وقد شهد هذا المشفى تحديات عدة لمواجهة الجائحة التي مرّت عليها 5 سنوات.زار، 42 عاماً، مستشفى رويال بيركشاير في ريدينج بإنجلترا، صباح اليوم، وذلك لتقديم الشكر للطاقم الطبي بأكمله الذي يعمل على قدم وساق منذ سنوات وحتى الآن، وأيضاً لتكريم المؤسسة الخيرية الصحية التي تساعد الموظفين والمرضى، والتي أطلقت نداءً عاجلاً للتعامل مع عبء العمل الهائل والإمدادات الضرورية التي يحتاجها الموظفون والمتطوعون في الخطوط الأمامية.وكانت قد جمعت مؤسسة NHS Charities Together، التي يرعاها، أكثر من 19 مليون دولار، في بداية تكفلها بالمستشفى، ووصلت الآن لـ200 مليون دولار لدعم المرضى وموظفي المستشفى والمتطوعين في الأزمة الصحية.واستغلوقته في المستشفى، وقام بجولة في المركز الصحي بالمستشفى وحديقته، وتابع الأنشطة التي تساعد الموظفين على تحسين صحتهم العقلية والنفسية.وكان قد زار أمير وأميرة ويلز المستشفى آخر مرة في ديسمبر 2020 خلال رحلة بطول 1250 ميلاً حول المملكة المتحدة لزيارة مجتمعات مختلفة.قد ترغبين في معرفة رسالة الأمير ويليام في حفل توزيع جوائز البافتا على الرغم من غيابه

استعداداً لليوم الوطني، خرج أمير وأميرة ويلز في نزهة ملكية، منذ أيام، واستقل الثنائي القطار العام للذهاب إلى بونتيبريد في جنوب ويلز، حيث فوجئ الجمهور بهما، ووثقا رحلتهما وهما يسيران بمحطة القطار، عبر خاصية القصص على حسابهما الرسمي بـ"إنستغرام".

وحرص الأمير ويليام، وكيت ميدلتون، على الاحتفال باليوم الوطني، مع سكان بلدة بونتيبريد، التي تعرضت لأضرار بالغة بسبب العواصف والفيضانات التي اجتاحت المنطقة في نوفمبر وديسمبر الماضي، وتسببت في اضطراب وخسارة كبيرة للعائلات والشركات هُناك.

كما ذهب الأمير ويليام، 42 عاماً، والأميرة كيت، 43 عاماً، في جولة بالسوق، وتوقفا عند بعض المحال التجارية، واشتريا مستلزمات الكعك، ثم ظهر الزوجان وهما يشاركان في إعداد العجين ولفه وتقطيعه من أجل الإعداد للكعك بمحل حلوى.

ونقلت الصحف البريطانية أن الأمير ويليام مزح مع الشيف كونر الذي كان يرافقهما بالمطبخ قائلاً: "سيتعين عليك بيع هذا الكعك بنصف السعر".

وعلق كونر للصحافة على لقائه بالأمير والأميرة: "كان حلماً وأصبح حقيقة، لقد كانا أنيقين وودودين ومتواضعين".

وتابع: "الأمير ويليام قائلاً إنها المرة الأولى التي يصنع فيها الكعك الويلزي، لقد كانوا يتناولونه فقط، بينما قالت أميرة ويلز إنها تحب الخبز جداً، وتشارك هذه الهواية مع أبنائها الثلاثة".

وأضاف: "إنهما جاءا لزيارة بونتيبريد، حيث تأثر الكثير من الناس هنا بالفيضانات، وقيامهما بذلك يساعد في رفع معنويات السكان".

توجه الزوجان بعد ذلك إلى مقهى Fountain Café المحلي للتحدث مع مجموعة من أصحاب الأعمال حول حياة السوق، ودورها المركزي داخل المجتمع المحلي، والاستماع إلى تأثير الفيضانات الأخيرة عليهم، والمحطة الثالثة لهما كانت في أحد الأماكن التي تضررت ضرراً بالغاً.



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