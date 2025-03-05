مدحت العدل يُعلن عن تجهيز مشروع مسرحي عن أمّ كلثوم.. وهذا موعد عرضه 

مسرحية عن كوكب الشرق أمّ كلثوم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 10:19 مساءً - للكشف عن ﻋﻣل مسرحي ﺿﺧم ﯾﻌﺗﺑر اﻷول ﻣن نوعه، وﯾﺗﻧﺎول رﺣﻠﺔ ﺣﯾﺎة أﺳطورة اﻟﻐﻧﺎء أمّ ﻛﻠﺛوم، ﻋﻘد كل ﻣن اﻟدﻛﺗور ﻣدﺣت اﻟﻌدل اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻛﺎﺗب واﻟﺳﯾﻧﺎرﯾﺳت ورﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﻟﻔﯾن واﻟﻣﻠﺣﻧﯾن واﻟﻧﺎﺷرﯾن، واﻟﺳﯾد ﻋﻣرو الجنايني والمنتجان ھاني ﻧﺟﯾب وأحمد فهمي من ﺷرﻛﺔ سي ﺳﯾﻧﻣﺎ للإنتاج، ﻣؤﺗﻣراً ﺻﺣﻔﯾﺎً ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ في أحد فنادق القاهرة الكبرى.وﻋن ھذا اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺿﺧم وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوق ﯾﻘول ﻣدﺣت اﻟﻌدل: "هذا العام تمر 50 سنة ﻋﻠﻰ وﻓﺎة ﻛوﻛب اﻟﺷرق أم ﻛﻠﺛوم، ھذه اﻟﺳﯾدة اﻟﺗي ﺗﺧطت ﺣدود وطﻧﮭﺎ؛ ﻟﺗﺗﺣول ﻣن ﻣطرﺑﺔ ﻋظﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺳﻔﯾرة ﻟﻠﻔن وﻟوطﻧﮭﺎ ﻓي اﻟﻌﺎﻟم أﺟﻣﻊ. وﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ستنتج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗدﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل) وسي ﺳﯾﻧﻣﺎ بروداكشنز (للمنتجين ھﺎﻧي ﻧﺟﯾب وأحمد فهمي) أول ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، لافتاً إلى أن هذه المسرحية ستخرج ﻟﻸﺿواء ﻓي ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر اﻟﻣﻘﺑل 2025، وسيتم عرضها على مسرح "المسرح" بمدينة اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﻣن ﺗﺄﻟﯾف وأﺷﻌﺎر ﻣدﺣت اﻟﻌدل وإﺧراج أﺣﻣد ﻓؤاد.يمكنكم قراءة.. مدحت العدل صانع النجاحات مع أهم مطربي الوطن العربي أبرزهم عمرو ديابوﻗد ﺣﺿر اﻟﻣؤﺗﻣر أيضاً مخرج المسرحية أحمد فؤاد، ورﺛﺔ اﻟﺳﯾدة أم ﻛﻠﺛوم، والسيدتان عفت عبد الوهاب وزينب أباظة من ورثة وعائلة اﻟﻣوﺳﯾﻘﺎر ﷴ ﻋﺑد اﻟوھﺎب، إضافة إلى ورثة اﻟﺷﺎﻋر أﺣﻣد رامي واﻟﻣوﺳﯾﻘﺎر رﯾﺎض السنباطي واﻟﻣوﺳﯾﻘﺎر ﺑﻠﯾﻎ حمدي، كما حضر أ. د. ﺣﺳﺎم لطفي أﺳﺗﺎذ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧي ﻟﻠورﺛﺔ واﻟﺳﯾدة ﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺑروك رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺻوت اﻟﻘﺎھرة اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﺻوت "أم ﻛﻠﺛوم".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».