لن تصدقوا كيف كان شكل سيبيل بو شعيا عندما كانت صغيرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا صورة لها عبير حسابها الخاص، بمناسبة يوم الطفل العالمي، ظهرت فيها عندما كانت صغيرة، و ظهرت عليها ملامح الوجه التي لم تتغير فيها كثيراً حتى يومنا هذا.



وكانت ردت سيبيل بو شعيا، على كل من تنمّر على صوتها خلال مشاركتها بالمسابقة الجمالية، اذ يتميّز صوتها بنبرته العريضة. وأشارت سيبيل إلى ان الكلام السلبي الذي قرأته لا يمثّل الحقيقة أبداً، فهي لطالما كانت تظن أن نبرة صوتها أمر يميزها وجزء من شخصيتها.

وأضافت أن ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي جارح، لكن ما جعلها قوية هي ثقتها بنفسها التي تعمل عليها، فهي السلاح الوحيد والأساسي ضد التنمر.

