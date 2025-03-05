فلويد مايويذر يشتري هذا العدد الهائل من العقارات بقيمة 402 مليون دولار

ميرنا وليد - بيروت - النجم العالمي فلويد مايويذر، بطل الملاكمة الكبير المعروف بثروته المذهلة وذكائه التجاري، تصدر عناوين أخبار أسواق العقارات مؤخرًا بعد استثمار عقاري مذهل.

وقام فلويد بشراء 62 شقة فاخرة في صفقة تبلغ قيمتها 402 مليون دولار.

ويعزز هذا الاستحواذ مكانة مايويذر كمستثمر ذكي، مما يؤدي إلى تنويع أصوله بما يتجاوز مسيرته في الملاكمة.

تقع هذه العقارات الراقية في مناطق رئيسية، وتمثل هذه الخطوة جهود مايويذر المستمرة لبناء إرث دائم خارج الحلبة. ويعد مشروع فلويد الأخير بمثابة شهادة على استراتيجيته المالية، مما يدل على قدرته على تحويل نجاحه الرياضي إلى ثروة طويلة الأجل من خلال استثمارات ذكية عالية القيمة.

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