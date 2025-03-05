سعر مرتفع جداً لإطلالة كارن وازن من Dior في باريس

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة من الصور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص من العاصمة الفرنسية باريس، و كانت ترتدي سترة من دار أزياء Dior باللون الأسود ذات تصميمي راقي وصل سعرها إلى 6,275 يورو، مع شورت أسود قصير و ضيق، و تحته دونتيل أسود شفاف، و إنتعلت بقدميها حذاء مكشوف ذات كعب عالي من Dior وصل سعره إلى 984 يورو، و حملت بيدها حقيبة من Dior بسعر 2931 يورو، مستعرضةً جمالها وأنوثتها.

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وكانت نشرت كارن وازن، مقطع فيديو بغاية اللطافة لإبنتها، وهي تعلم والدها أداء ترند منتشر في الفترة الأخيرة مع رقصته، وعند إنتهائها من تعليمه، قام جميع أفراد العائلة بأداء الرقصة بشكل مميز، في أجواء من الفرح والضحك.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور من خلال التعليقات الإيجابية، وعلق أحدهم بالقول: "أوه هذا لطيف للغاية ولطيف، أحبكم يا رفاق، العائلة الأكثر روعة".

