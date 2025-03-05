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ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي جاستين بيبر ضجة كبيرة بعد أخر إطلالة له عبر حسابه الخاص، حيث شارك مجموعة من الصور مع متابعيه ظهر فيها و هو يقوم بقيادة الدراجة و بيده جهاز معين، ليتضح أنه لتعاطي المخدرات و بالتحديد الماريجوانا، و تفاعل عدد كبير من الجمهور معه مشيرين إلى قلقهم بشأن صحة بيبر النفسية.
على صعيد آخر كان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا مجموعة صور لـ جاستن بيبر، و أثار الجدل بـ تصرفاته الغريبة، وظهوره في الشارع كالمتسولين.
وفي التفاصيل، ظهر جاستن وهو يرتدي روب الحمام، ويضع قبعة على رأسه، وينتعل حذاءً من الفرو، وقد خرج من المنزل، بعد زوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر بـ وقت قصير.
كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر يثير الجدل بعد ظهوره على متابعيه بهذا الوضع المشبوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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