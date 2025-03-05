شكرا لقرائتكم خبر عن هل تبدأ بدرة علاقة حب جديد مع أحمد بهاء فى مسلسل كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد بمكالمة تليفون من المغنى أحمد بهاء، للفنانة الاستعراضية بدرة لمحاولة ترتيب لقاء بينهما، والتى قبلت به فى النهاية.

وهذا سيطرح سؤالا جديدا بـ مسلسل كامل العدد ++، وهو هل تبدأ علاقة حب جديدة بينهما؟ هذا ما ستجيب عنه الأحداث.

مسلسل كامل العدد ++ يضم عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وفي سياق متصل، شاركت بدرة كممثلة لأول مرة في كامل العدد الجزء الأول من كامل العدد، وجسدت شخصيتها الحقيقية في العمل وهي بدرة الراقصة التي اعتزلت الرقص بعدما تزوجت من عمر (مصطفى درويش) لتكون طرف في العلاقة مع عائلة ليلى وأحمد.

وتطورت شخصيتها في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد لنرى جوانب أخرى بعدما توفى زوجها بعدما أصبحت أمّا لتوأم وتبدأ صراعها مع حماتها فوزية (ميمي جمال) التي تنتقل للعيش معها ويستمر تطور الشخصية للجزء الثالث.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل كامل العدد ++ على قناة ON الساعة 6 مساء ويعاد الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء والساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً.

قصة مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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