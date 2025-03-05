شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 5.. حسن الرداد يرفض تصوير إيمي لفيديو كليب ويتحدى أوس أوس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، رفض احمد حته "حسن الرداد" طلب من عبد البديع "أوس أوس" لمشاركة زوجته بطة "ايمي سمير غانم" لتصوير أغنية فيديو كليب، كما رفضا عرض مقدم بمليون جنيه من أجل التنازل عن أغنيتهم التي تصدرت الترند.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل عقبال عندكوا، شهدت رواية أنش "محمد ثروت" قصة جديدة من مشاهير الترندات في المسلسل، بطة التي تؤديها "ايمي سمير غانم" والشاعر أحمد حته "حسن الرداد" وسعيهما لتحقيق الشهرة.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، ذهاب أحمد حته "حسن الرداد" لمقابلة الفنانة بشرى لعرض أعماله الشعرية عليها، وجلست تستمع إلى أعماله ولكنها تجاهلته وقاطعته خلال أداءه بسبب رداءة الكلمات.

وحاول أحمد حته "حسن الرداد"، أن يلقى عليها أعمال أخرى من تأليفه ولكنها رفضت وطالبته بعدم الاتصال بها مجددا وتعقبها على السوشيال ميديا وأمرت مساعديها بطرده من المنزل، فهاجمها بسبب سوء معاملتها له ووعدها أن تأتي لشراء أشعاره بعد أن يشتهر ولكنها تجاهلته وأصرت على خروجه من منزلها.

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