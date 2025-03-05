شكرا لقرائتكم خبر عن "مدفع رمضان" يهدى 200 ألف جنيه للفائزة فى "لعبة الأرقام" على dmc.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى خامس حلقات البرنامج: "أنا تنازلت عن اختيار الكمبيوتر فى لعبة الأرقام وتحملت مسؤلية اختيار الـ 11 رقم بنفسى".

واختار محمد رمضان رقم هاتف كاملا من خلال الصناديق المملوءة بالأرقام، وكان الرقم الفائز هو 01222823207، وأجرى اتصالات هاتفيا بالرقم، حيث رد الحاج "يوسف" من محافظة مطروح، وقال له محمد رمضان: تكسب معانا 200 ألف جنيه، وأنا غنيت عندكم "على الله".

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصرى، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر فى مصر علشان نفرح الناس".

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