شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد حلقة 6.. لينا صوفيا تنفصل عن خطيبها وشريف سلامة يطير من الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

أخبرت فريدة "لينا صوفيا" والدها أحمد "شريف سلامة" بأنها اختلفت مع خطيبها سيف "يوسف جبريال" اليوم في الجامعة وقررت الانفصال عنه، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "كامل العدد 3"، المذاع عبر قناة "ON"، ومنصة watch it.

واستقبل أحمد "شريف سلامة" الخبر بسعادة بالغهة وطالبها بأن تنسى الأمر وتعيش مرحلتها العمرية الحالية ولا تفكر في الارتباط وظهرت ملامح الفرحة على وجهه، بينما بدت ملامح الحزن على وجه فريدة ولكن طمأنها بأنها ستنسى سيف، ثم قامت بتقبيل شقيقها الأصغر الطفل عمر تعبيرا عن سعادته.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3، شهدت اعتذار "حياة" التي تؤدي دورها الفنانة إسعاد يونس، لزوجها "مختار" الذي يؤدي دوره الفنان تميم عبده، بعد أن ترك منزله.

ووقع خلاف بين "حياة" و"مختار"، بعد اكتشافه أن لديها ابنة من شخص آخر تعرفت عليه وتزوجته في الماضي، دون أن تخبره بذلك، حيث اعتذرت له عن هذا الأمر، وهو تقبل الاعتذار وعاد إلى المنزل مرة أخرى.

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