شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 5.. تحليل DNA يثبت نسب الطفل لمصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بإنتظار الجميع نتيجة تحليل DNA، الذي أجراها حكيم" مصطفى شعبان" ليتأكد من نسب الطفل الذي أدعت غزل" دينا فؤاد" أنه ابنه، وبالفعل خرج الطبيب وقال أن نتيجة التحليل إيجابي أي أن الطفل ابنه، وعندما سمع ذلك حكيم حمل الطفل وكانت الفرحة لم تسع قلبه.

وكانت قد شهدت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 4الكثير من الأحداث وبدأت ببكاء جميع الحضور في حفل سبوع نوح أول حفيد لعائلة الباشا، وكانت أمه "هايدى رفعت" منهارة ولم تصدق أن ابنها قد مات قبل أن يكمل عدة أيام من ولادته، أما أمها جلالة "سلوى خطاب" كانت تلوم نفسها وهي تولول بأنها هي السبب في موته وقد أصابت عينها روحه ومات.

وشهدت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 4 العديد من الأحداث، حيث أبلغ الطبيب "محمد العمروسى" حكيم باشا "مصطفى شعبان" أن غزل حالتها سيئة جدا، وأنها قد أصيبت بحمى النفاس، ولا بد أن تنتقل لمستشفى قنا، حتى تجد الرعاية المناسبة، ولكن رفض حكيم باشا هذا الأمر رفضا قاطعا، وقال له لو كان مقدر لها أن تموت فتموت هنا.

علم الجميع بما حدث وأن هناك امرأة تدعى زواجها من حكيم باشا "مصطفى شعبان" وإنجابها طفلا منه، وعندما علمت زوجتاه صفا ولومه غضبا بشدة، خاصة صفا "هاجر الشرنوبي" التى أصرت على ترك القصر والذهاب لمنزل والدها، ولكن رفضت برنسة "سهر الصايغ" وأمرتها أن تمكث فى القصر حتى يعود حكيم باشا وتخبره بما تنوى أن تفعل.

لم يصدق حكيم باشا" مصطفى شعبان" أن الطفل التي ادعت غزل "دينا فؤاد" نسبه له، أنه ابنه، وذلك لأن كل الأطباء أكدوا أنه لن يستطيع أن ينجب أبداً، واتهمها أنها تريد تلفيق الطفل له وأنها قد سرقته من قبل وهربت، وليس بعيداً عليها أن يكون هذا الطفل ابن حرام، حاولت غزل أن تؤكد له أن هذا الطفل ابنه هو ولكنه لم يدعها تتحدث بل قام بمحاولة خنقها وموتها حتى دخل عليه ابن عمته" محمد العمروسي" ومنعه من قتلها.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025