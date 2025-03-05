شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 5: علاقة ياسمين عبد العزيز وخالد سليم تزداد توتراً والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب عن عودة الشكوك إلى ليل (ياسمين عبد العزيز) تجاه زوجها يوسف (خالد سليم) مرة أخرى، بعدما تلقى يوسف من رقية اتصالاً ولم يرد عليه لتسأله لماذا لم يرد وعندما يدخل غرفته يأخذ تليفونه معه فتساله عن سبب اصطحاب تليفونه معه، فينفعل عليها ويؤكد على رفضه هذه الشكوك التي أصبح محاوط بها طوال الوقت.

وأصبحت العلاقة متوترة بين ليل ويوسف طوال الوقت بسبب اسالة ليل الكثيرة والتي يعتبرها يوسف تحقيقات مستمرة، فيما يعيش فارس (كريم فهمى) حالة من التوتر بسبب حالة زوجته نهى (ندا موسى) بعد الحادث، وعدم قدرته على التعامل مع ابنه ادم بشكل كبير سواء في ملابسه أو طعامه، بتعرض ليل على فارس أن تصطحب ادم معها في المنزل ليكون بجانب ابنتها سارة ونور.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5

وخلال الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب، تواجدت إجلال في المستشفى للاطمئنان على ابنها فارس بعد الحادث، وكذلك ليل التي تعرضت للإغماء بعد رؤيته الحادث، وتكشف لابنها يوسف أنها كانت تتمنى أن يتسبب إغماء ليل في إجهاضها لأن ذلك سيوفر عليهم الخطة التي تجهزها للتخلص من الجنين.

وخلال الحلقة لم تستطع إجلال إخفاء عدم اكتراثها بحالة نهى زوجة ابنها فارس، الخطيرة وأنها من الممكن أن تتوفى، وكل ما يهمها هو حالة أبنائها فقط، وتتحدث إجلال مع ليل عن ضرورة زيارة الدكتور بعد خروجها من المستشفى للاطمئنان على الحمل، وفى نفس الوقت فارس يشعر بالذنب تجاه نهى لأن ما حدث جاء اثناء نقاشها معه ويؤكد أنه في حالة خروجها بالسلامة سيلبى لها كل ما تطلبه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.