شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 6.. نجى تحاول تعليم عبد الستار الكف التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الحلقة السادسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال تقارب كبير بين عبد الستار الكف "محمد هنيدى " وابنته إنجى التي تعرض عليه المساعدة وتحاول تعليمه التكنولوجيا، ويعنى إيه بودكاست، وتخبره أن أصحابها "عاوزين يتصوروا معاه"، ومدى سعادتها لأنه دافع عنها أمام والدتها في حين لم تجد هذا الموقف أبدا من سعد الحامى زوج والدتها.

وتكشف والدتها مقبولة في إطار حديثها مع زوجها سعد الحامى إن إنجى تقوم بتنفيذ تعليماتهم حرفيا مع والدها ورغم ذلك فهى مرتابة من حالة التقارب ومشاعر الأب وابنته.

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، اختطاف المحامى عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، من قبل أبناء شخص كان موكلا لديه يدعى عبد الرحيم خلاف، حيث طالبوه بمعرفة مكان "السر" الذي أطلعه عليه والدهما وهو مكان الذهب.

ويؤدي دور أبناء عبد الرحيم غلاب، الفنان وليد فواز والفنانة إلهام وجدى.

كما شهدت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل، إنكار عبد الستار الكف لهما، وأنه لا يعلم ولا يتذكر أي شيء بأمر هذا الذهب ولا عبد الرحيم غلاب نفسه.

وحرصت إنجى، التى تؤدى دورها الفنانة ألحان المهدى، على البحث عن والدها عبدالستار الكف، الذى يؤدى دوره الفنان محمد هنيدي.

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