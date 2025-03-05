شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من مسلسل إخواتى.. دفن "عابدين" وفرحات يبيع جثته بدلاً من ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي، دفن محمد ممدوح تايسون "عابدين" بعد وفاته في اليوم الأول من زواجه بروبي "أحلام".

وسرعان ما شهدت الحلقة الخامسة اتفاق جديد بين "فرحات - حاتم صلاح" وطلبة كلية الطب لبيع جثة عابدين بدلاً من ربيع، حيث فاوضهم على الجثة مقابل 5000 جنية زيادة، بعد ان تعرثت عملية دفن ربيع بسبب عدم امتلاكهم تصريح دفن.

قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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إخواتي



الحلقة 5



حاتم صلاح