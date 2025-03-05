شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من مسلسل إخواتى.. روبى وشقيقاتها ينجحن فى استخراج تصريح دفن ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النجمة روبي "أحلام" وشقيقاتها في سرقة محتويات مكتب محمد ممدوح تايسون "عابدين" في الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، حيث ذهبا الى مكتب الاسرة الذي يعمل فيه لسرقة محتويات المكتب لاستخراج تصريح دفن خاص بجثة "احمد حاتم -ربيع" الذي يقبع داخل الثلاجة منذ أيام.

كما شهدت الحلقة تورط "هشام" في سرقة احدى القطع الاثرية من المقر الذي يعمل فيه، بعد ان نجح زميله في العمل وضع القطعة داخل شنطته اثناء مغادرته للمكان الاثري.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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روبي وشقيقاتها



روبي