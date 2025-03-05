شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى لـ"حبر سرى": لم أتلق تهديدات بعد مسلسل "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان طارق لطفي، أنه قدم مكس جيد لأكثر من شخصية من الشخصيات المثيرة للجدل في مسلسل القاهرة كابول، قائلا: "مكنتش خايف وعملنا أربع شخصيات وكلهم شخصية واحدة ومخفتش ومجليش تهديدات بس في واحد على الفيس بوك عندي بيكتب لى على أي بوست ويطرح اسئلة دينية".

وأوضح طارق لطفي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناتي سي بي سي والقاهرة والناس، أن الشخص المتدين المفروض يشغل نفسه بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى وليس مع الاشخاص، مشيرا إلى اعجابه الشديد وحبه مسلسل عد تنازلي جدا، والشخصية التي ركبها، مؤكدا أنه كان ميكس غريب وموافق عليه بنسبة 90%.

وأشاد بتأثير المخرج محمد سامي على مسيرته، قائلا: "محمد سامي خلاني شخص جرئ ولا اخاف وزمان كنت خواف وكلاسيكي وبروح للمضمون وهو وداني لمنطقة خلاني مش بخاف دلوقتي خالص وكان أحد الاسباب الكبيرة وهو خلاني اتخلص من حاجات كتير وطريقة تفكيري في التناول".

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