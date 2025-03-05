شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 6.. قطايف يرفض إعطاء تهانى أوراق تدين حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 6، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، أثناء تجهيز "ماجد" محمود حميدة للاحتفال بيوم اليتيم في أحد الاماكن الفاخرة بحضور بعض الأشخاص الهامة، واتصل "مفتاح" بـ "ماجد" وأخبره أنه أحضر الأطفال الذين قاموا بتخريب مكان الاحتفال عليه.

انتقل المشهد إلى "تهانى" مريم الجندي التى قابلت "قطايف" معتز هشام وحاولت اقناعه بإعطائها الأوراق التى تدين "ماجد" محمود حميدة ولكنها فشلت وطلب منها أن تتركه وقتاً للتفكير فى هذا الأمر كما أنه يفكر في إخبار "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، بما قرأه فى هذه الأوراق.

كشفت الحلقة أيضا عن "ألمظ" فليكس" الذى قرر أن يترك دار الأيتام بعدما بلغ عمره 18 عاماً، وأصبح حر نفسه، وودعه كل من "عبيد" مينا أبو الدهب و "أمينة" دنيا ماهر.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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