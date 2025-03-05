شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من مسلسل إخواتى.. والدة ربيع وشقيقه يواصلان البحث عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي، محاولات مستمرة من قبل والدة "ربيع – احمد حاتم" وشقيقه، حيث ذهبا مرة آخرى لمنزله للبحث عنه بعد أن اختفت أثاره منذ الحلقة الثانية.

وتسعي كل من والدة "ربيع" وشقيقة للبحث عنه ولا تدري خبر وفاته حتي الآن، حيث إن زوجته جيهان الشماشرجي "نجلاء" قامت بإخفاءه داخل الثلاجة بمعرفة شقيقاته.

قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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