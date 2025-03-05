شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من مسلسل إخواتى.. صدمة وبكاء ناهد بعد معرفتها عدم الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي، صدمة النجمة كندة علوش "ناهد" بعد علمها بمرضها وعدم الإنجاب من الدكتورة التي كانت تباشر حالتها، وسرعان ما ذهبت الى منزلها لتجد زوجها حاتم صلاح "فرحات" في انتظارها ليحتضنا بعضهم في حالة من البكاء والصدمة.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدى جوهر".

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صدمة كندة علوش



صدمة ناهد مع فرحات



صدمة ناهد