شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد حلقة 6.. سيف يزور شريف سلامة بشكل مفاجئ ليخبره بتصرفات ابنته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "كامل العدد 3"، المذاع عبر قناة "ON"، ومنصة watch it، تعافي أحمد "شريف سلامة" من الاصابة بالحصبة ثم قررت زوجته ليلى "دينا الشربيني" الاحتفال به لكن قاطعهم سيف بزيارة مفاجئة إلى البيت ليخبره بما تفعله فريدة "لينا صوفيا".

وانتبه أحمد "شريف سلامة" لكلام سيف بعد أن أخبره بأن فريدة تسهر في ديسكو مع أحد زملاءها في الكلية ولكن هذا الشاب سيء السمعة.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3، شهدت اعتذار "حياة" التي تؤدي دورها الفنانة إسعاد يونس، لزوجها "مختار" الذي يؤدي دوره الفنان تميم عبده، بعد أن ترك منزله.

ووقع خلاف بين "حياة" و"مختار"، بعد اكتشفت أن لديها ابنة من شخص آخر تعرفت عليه وتزوجت في الماضي، دون أن تخبره بذلك، حيث اعتذرت له عن هذا الأمر، وهو تقبل الاعتذار وعاد إلى المنزل مرة أخرى.

كما تجمعت العائلة بالكامل من أجل إفطار أول يوم رمضان، وانتهاء الشهر، وقدوم عيد الفطر في فرحه وبهجة، وفي الوقت كان يجرى اتصالا دائما شريف يكشف لهم عن مراحل التقدم في الكرة.

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