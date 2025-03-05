شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 5.. نجاة كريم فهمى من الحادث وندا موسى فى حالة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب بتعرض فارس (كريم فهمى) وزوجته نهى (ندا موسى) أثناء عودتهما من الجونة، وسط صدمة وانهيار من يوسف (خالد سليم) وليل (ياسمين عبد العزيز)، ويتم ونقل فارس ونهى إلى المستشفى مباشرة وتأتى إجلال (أنوشكا) وحازم (محمود ياسين جونيور) على الفور للاطمئنان عليهما.

وكشفت أحداث الحلقة أن فارس تعرض لإصابات طفيفة جراء الحادث ويقف على قدمية، ولكن نهى حالتها خطيرة حيث أصيب بنزيف داخلى وارتجاج في المخ، وتظهر فرح (بسنت شوقى) في المستشفى للاطمئنان على شقيقتها ليل، وبعد ذلك تخرج لتقابل فارس والاطمئنان عليه ولم تستطع إخفاء مشاعرها وقلقها عليه.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 4

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الرابعة شهدت ظهور رقية العسكرى في الجونة بالفيلا المجاورة للمتواجد فيها يوسف وليل، وفار، وزوجته نهى، ليضطر يوسف إلى الذهاب لها في الفيلا المجاورة وتلاحظ ليل غياب زوجها وتخرج تبحث عنه خارج الفيلا، وتحدث مشادة كلامية بين يوسف ورقية العسكرى التي تعنفه على كذبه بأنه جاء مع ليل بصحبة الأولاد وتصر على موقفها بإشهار زواجهما.

ليل تشك في يوسف بعد سماع صوت امرأة غامضة

وأثناء حديث يوسف ورقية تنادي ليل على يوسف بصوت عالي، وأثناء تواجد ليل بجوار الفيلا الموجود فيها يوسف ورقية تسمع صوت سيدة تقول بصوت عالى "طلقني يا يوسف" ليخرج يوسف من الفيلا ويخبر ليل أنه سمع دكتورعبد العظيم يتشاجر مع زوجته ودخل لتهدئة الأمور بينهما ولكنها لم تصدق كلامه والشك تملك منها تماما.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.