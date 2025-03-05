شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 5.. رغبة أنوشكا فى إجهاض ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب بعد الحادث الذى تعرض له فارس (كريم فهمى) زوجته نهى (ندا موسى)، حيث تتواجد إجلال في المستشفى للاطمئنان على ابنها وعلى ليل (ياسمين عبد العزيز) التي تعرضت للإغماء بعد رؤيته الحادث، وتكشف لابنها يوسف (خالد سليم) أنها كانت تتمنى أن يتسبب إغماء ليل في إجهاضها لأن ذلك سيوفر عليهم الخطة التي تجهزها للتخلص من الجنين.

وخلال الحلقة لم تستطع إجلال إخفاء عدم اكتراثها بحالة نهى زوجة ابنها فارس، الخطيرة وأنها من الممكن أن تتوفى، وكل ما يهمها هو حالة أبنائها فقط، وتتحدث إجلال مع ليل عن ضرورة زيارة الدكتور بعد خروجها من المستشفى للاطمئنان على الحمل، وفى نفس الوقت فارس يشعر بالذنب تجاه نهى لأن ما حدث جاء اثناء نقاشها معه ويؤكد أنه في حالة خروجها بالسلامة سيلبى لها كل ما تطلبه.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 5

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب بتعرض فارس وزوجته نهى أثناء عودتهما من الجونة، وسط صدمة وانهيار من شقيقه يوسف وزوجته ليل، ويتم ونقل فارس ونهى إلى المستشفى مباشرة وتأتى إجلال وحازم (محمود ياسين جونيور) على الفور للاطمئنان عليهما.

وتعرض فارس تعرض لإصابات طفيفة جراء الحادث ويقف على قدمية، ولكن نهى حالتها خطيرة حيث أصيب بنزيف داخلى وارتجاج في المخ أما ليل فتعرضت للاغماء بسبب رؤيتها الحادث، وتظهر فرح (بسنت شوقى) في المستشفى للاطمئنان على شقيقتها ليل، وبعد ذلك تخرج لتقابل فارس والاطمئنان عليه ولم تستطع إخفاء مشاعرها وقلقها عليه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.