شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد حلقة 6.. دينا الشربينى تعنف ابنها بعد ظهوره برفقة فتيات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "كامل العدد 3"، المذاع عبر قناة "ON"، ومنصة watch it، اتصال ليلى "دينا الشربيني" بابنها شريف "حمزة دياب" المحترف في أحد أندية أوروبا لتعنيفه بعد تداول أخبار في وسائل الإعلام عن تراجع مستواه وظهوره مع الكثير من الفتيات.

وأخبر شريف "حمزة دياب" والدته "دينا الشربيني" بأن ما يشاع عليه غير صحيح وأنه ملتزم في تدريبه وأكد لها أن الصور التي يظهر فيها طبيعية إذ أنه أصبح أحد مشاهير الكرة في تركيا، بينما هو يخدعها وفور أن أغلقت الهاتف ظهرت فتاة معه في منزله.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3، شهدت اعتذار "حياة" التي تؤدي دورها الفنانة إسعاد يونس، لزوجها "مختار" الذي يؤدي دوره الفنان تميم عبده، بعد أن ترك منزله.

ووقع خلاف بين "حياة" و"مختار"، بعد اكتشفت أن لديها ابنة من شخص آخر تعرفت عليه وتزوجت في الماضي، دون أن تخبره بذلك، حيث اعتذرت له عن هذا الأمر، وهو تقبل الاعتذار وعاد إلى المنزل مرة أخرى.

كما تجمعت العائلة بالكامل من أجل إفطار أول يوم رمضان، وانتهاء الشهر، وقدوم عيد الفطر في فرحه وبهجة، وفي الوقت كان يجري اتصالا دائما شريف يكسف لهم عن مراحل التقدم في الكرة.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025