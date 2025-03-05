شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد حلقة 6.. شريف سلامة يصاب بالحصبة ودينا الشربينى تعزله والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "كامل العدد 3"، المذاع عبر قناة "ON"، ومنصة watch it، إصابة أحمد "شريف سلامة" بالحصبة عن طريقة نقل العدوى عن طفله عمرو، وفوجئت ليلى "دينا الشربيني" بظهور علامات طفح جلدى على وجهه.

وتولت ليلى "دينا الشربيني" علاج زوجها وأجرت اتصالاتها مع زوجة ابيها فاتن "الفت امام" وفوزية "ميمى جمال" لمعرفة طريقة علاج الحصبة وطلبت من أبناءها مغادرة المنزل والذهاب لعزبة والدها لعدم تعرضهم للعدوى، بينما اتصل أحمد بوالدته "اسعاد يونس" للتأكد من أنه لم يصاب بالحصبة خلال طفولته وأكدت له أنه لم يصاب بها نهائيا.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3، شهدت اعتذار "حياة" التى تؤدى دورها الفنانة إسعاد يونس، لزوجها "مختار" الذى يؤدى دوره الفنان تميم عبده، بعد أن ترك منزله.

ووقع خلاف بين "حياة" و"مختار"، بعد اكتشفت أن لديها ابنة من شخص آخر تعرفت عليه وتزوجت فى الماضى، دون أن تخبره بذلك، حيث اعتذرت له عن هذا الأمر، وهو تقبل الاعتذار وعاد إلى المنزل مرة أخرى.

كما تجمعت العائلة بالكامل من أجل إفطار أول يوم رمضان، وانتهاء الشهر، وقدوم عيد الفطر فى فرحه وبهجة، وفى الوقت كان يجرى اتصالا دائما شريف يكسف لهم عن مراحل التقدم فى الكرة.



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