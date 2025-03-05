مفاجآت غير متوقّعة والإحباط يصيب ماغي بوغصن في خامس حلقات مسلسل بالدم

حالة إحباط

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ضياع الحُلم

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مسلسل "بالدم"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 08:54 مساءً - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "بالدم" تطوّرات مثيرة وغير متوقّعة، جعلت الأمور أكثر تعقيداً لـ أبطاله المشاركين بالعمل، ولاسيّما شخصية المحامية "غالية سعد" وشخوص أخرى مثل "وليد" و"ليان".بدأت المحامية "غالية سعد" الفنانة ماغي بوغصن، برفقة طليقها المحامي "طارق دمير" الفنان بديع أبو شقرة، رحلة البحث عن والديها الحقيقيين؛ لتكون نقطة الانطلاقة من المستشفى التي شهدت على ولادة "جانيت"، ولكن الأمور لم تكن سهلة للغاية لتعنُّت المسؤولة هناك في استخراج شهادة موثّقة بتاريخ يوم الولادة. لتقرر "غالية" اللجوء إلى حيلة لإقناع هذه السيدة. ولكن لم تنجح، وفي نهاية الأمر أصبحت الأمور سهلة بعد أن أعطتها مبلغاً كبيراً من المال، وبمجرد حصول "غالية" على الشهادة الموثّقة، بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة؛ حتى يتسنى لها معرفة أسماء السيدات اللواتي وضعن أطفالهن في نفس اليوم الذي وضعت فيه "جانيت" طفلتها. ولكنها شعرت بـ إحباط سريع خاصة وأن عدد السيدات اللواتي وضعن أطفالهن في هذا اليوم، وصل عددهن إلى 13 سيدة. وهنا تيقنت "غالية" من أن الرحلة ليست سهلة؛ لتدخل عقب ذلك في حالة من السرحان معبّرة عن حالة الإحباط التي تمُر بها.على جانب آخر، تبدد حُلم "وليد" باسم مغنية، وزوجته "ليان" رولا بقسماطي، في الحصول على طفل يقومان بتربيته مدى الحياة؛ تعويضاً لهما بسبب عدم قدرة "ليان" على الإنجاب. ولكن يبدو أن الحظ لم يبتسم لهما، بعد مداهمة الشرطة لأفراد العصابة الذين كانوا سيبيعون الطفل الذي سلمته الطبيبة النسائية "آسيا" الفنانةلقاء مبلغ مالي.لتصاب "ليان" بانهيار عصبي بعد فقدان فرصة الحصول على هذا الطفل، الذي انتظرته منذ أشهر. لتتسارع الأحداث وتحضر "تمارا" جيسي عبدو، إلى منزلهما لمواجهتهما بحقيقة الحمل الكاذب.يمكنكِ قراءة ماغي بوغصن تحاول لمّ شمل المتخاصمين لكشف حقيقة غائبة في رابعة حلقات مسلسل بالدميجمع مسلسل"بالدم" نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، منهم: باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين. وتدور أحداثه حول غالية "ماغي بوغصن" التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».