أجواء صعبة تعيشها نور علي وأسرتها في خامس حلقات مسلسل البطل

خطر

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مكالمة هاتفية

مسلسل "البطل"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 08:54 مساءً - تتعرض حياة "مريم" للخطر هي وأسرتها بسبب اختفاء صديقتها؛ ليقوم شقيق الأخيرة مع مجموعة من المجرمين بالهجوم على بيت نور؛ ظناً منه أنها تعرف مكانها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البطل".تتفاجأ "مريم" الفنانة نور علي، بشبح رجل ينظر من نافذة غرفتها ليلاً؛ مما يصيبها بالذعر فتصرخ لطلب النجدة، وعندما يخرج والدها وباقي الأسرة ليكشفوا عن هذا الرجل، يكتشفون أنهم محاطون بمجموعة كبيرة من البلطجية بقيادة "عدنان" شقيق راما، يحملون أسلحة بيضاء وعصيّاً ويشنون هجوماً على البيت، ويريدون تفتيشه ظانين أن مريم وأسرتها يتسترون على "راما" رسل الحسين و"فرج" محمود نصر بعد اختفائهما.وبعد الكثير من الشد والجذب، تفشل محاولات مريم إثبات براءتها مما يتهمونها به، كما تفشل محاولات والدها الأستاذ "يوسف" الفنان بسام كوسا في إثنائهم عن دخول البيت، ولا يوقفهم إلا حضور رجل الشرطة الذي يُجبرهم على التوقُّف.عقب ذلك، انصرف"عدنان" برفقة الرجال الذين كانوا معه؛ متوجهاً نحو منزل عائلته، في محاولة منه لـ التقاط الأنفاس والتفكير مجدداً حتى يجد حلاً أو طريقاً يدله على مكان شقيقته "راما". وأثناء ذلك، يخبره والده بتلقيه مكالمة هاتفية من شخص مجهول يخبره بأن ابنته "راما" تزوّجت من "فرج"، لتزداد شعلة الغضب بداخل "عدنان" الذي يكلف رجاله بضرورة معرفة المكان الذي يتواجد به الثنائي.يمكنكِ قراءة البطل في صدارة الترند ونور علي حائرة بين أمرين: ما هما؟"البطل" من إخراج الليث حجو. وتأليف رامي كوسا. وبطولة: محمود نصر، بسام كوسا،، خالد شباط، وآخرين. وتدور أحداثه حول رجل يخاطر بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن حريق مروّع، ويصبح بطلاً يحظى بإعجاب أهل القرية، لكنه سرعان ما يواجه معركة نفوذ وصراعاً مع بلطجي مخادع وماكر. ويتطرق العمل لموضوع الصراع بين القيم والأخلاق من جهة، والنفوذ والسلطة من جهة أخرى.

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