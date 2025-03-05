مصطفى غريب ضيف الحلقة الـ5 من رامز إيلون مصر

رامز جلال يصف مصطفى غريب بـ"صاحب الشنب المُريب"

تفاصيل مقلب رامز جلال لـ مصطفى غريب

رامز إيلون مصر يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 08:54 مساءً - تمت مساء اليوم إذاعة الحلقة الجديدة من برنامج المقالب الشهير، وجاء ضيف الحلقة الخامسة الفنانوالذي تعرّض لمقلب الفنانوخلال تقديم الفنان رامز جلال لضيف الحلقة الفنان مصطفى غريب، وصفه بالفنان الكوميدي صاحب "الشنب المريب"، وقام بتشبيه بشارب الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بفيلم "المشبوه".كما سخر الفنان رامز جلال من ملابس الفنانقائلاً إنها تشبه ملابس "المسجونين" وأن مظهره لا يدل على كونه فناناً كوميدياً.وخلال الحلقة، تعرّض الفنانلمقلب برنامج "رامز إيلون مصر" حيث تم إيهامه بمشاركته ببرنامج لاكتشاف المواهب مع كلٍّ من: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور.وتعرّض الفنانلاختبار من الروبوت، والذي يقوم بصعقه بالكهرباء عند كلّ إجابة خاطئة؛ ليتضح بعد ذلك أن هذا الروبوت هو الفنان رامز جلال، والذي يواجه الفنان مصطفى غريب بحقيقة المقلب الذي تعرّض له.ويعَد الفنانواحداً من أشهر الفنانين الذين نجحوا في تقديم برامج المقالب في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، ودوماً ما تُحقق حلقات برنامجه أعلى نسبة مشاهدة، وتُحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي.يمكنك قراءة.. يختار سمية الخشاب كزوجة مستقبلية.. أحمد فهمي ثاني ضيوف حلقات رامز إيلون مصروكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ، قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».