مصطفى غريب ضيف الحلقة الـ5 من رامز إيلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 08:54 مساءً - تمت مساء اليوم إذاعة الحلقة الجديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، وجاء ضيف الحلقة الخامسة الفنان مصطفى غريب، والذي تعرّض لمقلب الفنان رامز جلال.
كما سخر الفنان رامز جلال من ملابس الفنان مصطفى غريب؛ قائلاً إنها تشبه ملابس "المسجونين" وأن مظهره لا يدل على كونه فناناً كوميدياً.
وتعرّض الفنان مصطفى غريب لاختبار من الروبوت، والذي يقوم بصعقه بالكهرباء عند كلّ إجابة خاطئة؛ ليتضح بعد ذلك أن هذا الروبوت هو الفنان رامز جلال، والذي يواجه الفنان مصطفى غريب بحقيقة المقلب الذي تعرّض له.
ويعَد الفنان رامز جلال واحداً من أشهر الفنانين الذين نجحوا في تقديم برامج المقالب في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، ودوماً ما تُحقق حلقات برنامجه أعلى نسبة مشاهدة، وتُحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي.
يمكنك قراءة.. يختار سمية الخشاب كزوجة مستقبلية.. أحمد فهمي ثاني ضيوف حلقات رامز إيلون مصر
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
رامز جلال يصف مصطفى غريب بـ"صاحب الشنب المُريب"وخلال تقديم الفنان رامز جلال لضيف الحلقة الفنان مصطفى غريب، وصفه بالفنان الكوميدي صاحب "الشنب المريب"، وقام بتشبيه بشارب الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بفيلم "المشبوه".
كما سخر الفنان رامز جلال من ملابس الفنان مصطفى غريب؛ قائلاً إنها تشبه ملابس "المسجونين" وأن مظهره لا يدل على كونه فناناً كوميدياً.
تفاصيل مقلب رامز جلال لـ مصطفى غريبوخلال الحلقة، تعرّض الفنان مصطفى غريب لمقلب برنامج "رامز إيلون مصر" حيث تم إيهامه بمشاركته ببرنامج لاكتشاف المواهب مع كلٍّ من: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور.
وتعرّض الفنان مصطفى غريب لاختبار من الروبوت، والذي يقوم بصعقه بالكهرباء عند كلّ إجابة خاطئة؛ ليتضح بعد ذلك أن هذا الروبوت هو الفنان رامز جلال، والذي يواجه الفنان مصطفى غريب بحقيقة المقلب الذي تعرّض له.
ويعَد الفنان رامز جلال واحداً من أشهر الفنانين الذين نجحوا في تقديم برامج المقالب في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، ودوماً ما تُحقق حلقات برنامجه أعلى نسبة مشاهدة، وتُحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي.
يمكنك قراءة.. يختار سمية الخشاب كزوجة مستقبلية.. أحمد فهمي ثاني ضيوف حلقات رامز إيلون مصر
رامز إيلون مصر يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةوكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».