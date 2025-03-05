عمرو يوسف: رقم واحد والأعلى أجراً أكاذيب تصدّرت بلا معنى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 08:54 مساءً - كشف الفنان عمرو يوسف عن دلالة الأرقام في حياته بشكل عام، وذلك خلال استضافته مع إيناس الشواف في برنامج "أرقام"، الذي يُذاع على راديو إنرجي 92.1؛ حيث قال إنه شخص لا يحب الأرقام، ولذلك كانت دراسته في المجال الأدبي وليس العلمي. حيث قال: "لا أحدد أهدافي بمراحل عمرية، أضعُ هدفاً أمامي وأعمل على تحقيقه فقط؛ فالعمر مجرد رقم؛ وَفقاً لكلّ شيء نقوم به في الحياة".

عمرو يوسف: أول أجر فى حياتي كان 1000 جنيه

وعن أرقامه المفضلة، قال عمرو يوسف: "لا توجد أرقام مفضّلة في حياتي، وليس لديّ أيّ اهتمام باختيار تواريخ مميزة، ودائماً أحرص على تذكُّر أيام ميلاد والدتي وعائلتي، ولكن غير ذلك من التواريخ أقوم بتدوينها". كما كشف عن أول أجر له؛ فقال: "كان عمري 25 سنة وكان 1000 جنيه". وختم حديثه قائلاً: "الفلوس بتخلي الحياة أسهل بس السعادة مبتتحسبش كده".



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وأشار عمرو يوسف إلى أن البخل وعدم الجدعنة من الصفات التي تُفقد الشخص رصيده لدى الآخرين. وكشف عن حبه واعتماده للمظاهر التقليدية بعيداً عن الأمور المستفزة، أو اتباع أحدث صيحات الموضة. وعن أرقام الجمهور، والإيرادات والسوشيال ميديا، قال: "رقم الجمهور على السوشيال ميديا مهم ودلالة على قاعدة جماهيرية، وكذلك موعد اختيار نزول أيّ عمل، من الأمور الهامة".

عمرو يوسف: لا أحب كلمة ترند وأصبحتْ تُستخدم بشكل سيّئ

وأكمل عمرو يوسف حديثه: "لا يوجد ما يُسمى بالأعلى أجراً ورقم واحد؛ فهذه أكاذيب تصدّرت بلا معنى. والأمر الصحيح هو تطوير الفنان لنفسه". وتابع: "لا أحب كلمة ترند، أصبحتْ تُستخدم بشكل سيّئ، ورقم الإيرادات هو الدليل على النجاح".

وفى سياق آخر، يستكمل عمرو يوسف خلال الأيام المقبلة تصوير فيلمه الجديد "درويش"، الذي قطع شوطاً كبيراً في تصوير أحداثه؛ لطرحه في صيف 2025. والفيلم من تأليف وسام صبري. وإخراج وليد الحلفاوي.

ويشارك في بطولته: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال. وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

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كما يستعد عمرو يوسف لتصوير الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، والذي يأتي تحت اسم "أحمد وملك"، ويجمعه بالفنانة منة شلبي. ومن تأليف أحمد حسني. وإخراج طارق العريان؛ حيث يأتي تقديم جزء ثانٍ من الفيلم بعد 24 عاماً من عرض الجزء الأول، والذي قام ببطولته هاني سلامة، وحلا شيحة، وأحمد حلمي. وقد حقق نجاحاً لافتاً، سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري.



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