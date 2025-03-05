رحمة رياض تضج أناقة بإطلالة بغاية الجمال

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة العراقية رحمة رياض في احدث إطلالتها على متابعيها من خلال مجموعة صور عر حسابها الخاص، حيث كانت ترتدي فستان باللون الابيض المزين برسمات الورود الصغيرة بتصميم راقي جميل، ذات أكمام قصيرة، و تركت شعرها من منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت رحمة بيدها حقيبة من دار أزياء MIU MIU وصل سعرها إلى 3,970 دولار.

و كانت قد طرحت الفنانة العراقية رحمة رياض شارة المسلسل العراقي الرمضاني "العشرين"، الذي يتناول العمليات الإرهابية لتنظيم داعش وما خلّفه من دمار في العراق.

الأغنية، التي تحمل اسم المسلسل، تُجسّد مشاعر الحنين والفقدان بصوت دافئ ومؤثر، لتكون التجربة الرابعة لرحمة في غناء شارات المسلسلات، مؤكدة قدرتها على نقل روح العمل بإحساس عالٍ.

كتب ولحّن الأغنية سيف الفارس بكلمات مؤلمة تعبّر عن هوية العراقيين في الحزن والإنتظار، بينما تولّى محب الراوي التوزيع، مضيفًا بُعدًا دراميًا عميقًا.

​​​​​​​

