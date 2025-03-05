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مواصفات خيالية لسيارة دريك الوحيدة من نوعها في العالم

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ميرنا وليد - بيروت - يمتلك النجم العالمي و مغني الراب دريك فريدة من نوعها و هي الوحيدة عالمياً، من توقيع دار أزياء Chrome Hearts الذي قام بتعديل رولز رويس كولينان، هي سيارة دفع رباعي فاخرة مخصصة بالكامل وتتميز بمظهر خارجي أسود بالكامل ونقوش Chrome Hearts مخصصة وعجلات متقاطعة وجلد داخلي مخيط يدويًا مع النمط المبطن المميز للعلامة التجارية.

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استغرق بناء هذه السيارة أكثر من عامين، وهي مليئة بلمسات فضية وتصميم قوطي، مما يجعله قطعة لا تقدر بثمن لهواة الجمع.
تم الكشف عن هذه السيارة في عام 2021 كجزء من طرح دريك لألبومه Certified Lover Boy، وهو يمثل أول تعاون على الإطلاق لسيارة Chrome Hearts وواحدة من أكثر سيارات رولز رويس تميزًا على الإطلاق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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