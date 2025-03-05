سينتيا خليفة تقارن صورها بين الحاضر و الطفولة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص، اظهرت من خلالها شكلها في الوقت الحاضر، و قارنته بشكلها عندما كانت صغيرة جداً، ليتفاعل معها عدد كبير من الجمهور معبيرن عن لطافتها عنما كانت صغيرة بتعليقات إيجابية.



وكانت إستذكرت سينتيا خليفة، جدتها الراحلة، من خلال مجموعة صور قديمة ولحظات مميزة، عبر حسابها الخاص، وعلقت عليها بكلمات من الحب والحنين، وكتبت: "من سنتين بالضبط، بهالوقت، رحتي على الضفة التانية.

إشتقت لضحكتك وحبّك ..من وقت ما تركتينا، تعلمت كتير عن الفقدان. الفقدان متل الحمل اللي بيدغط عليك من دون ما تحسّ. بتفكر حالك منيح وإنه المركب عم بفوش، بس المي بتتسلل لجوا فجأة والتّقل بيرجع..بعد تقريباً سنتين من الاكتئاب اللي سبّبن فراقك وكل التغيرات الحلوة والبشعة بحياتي، فيني أقول إنه رجعت أقوى. والقوة اللي بحسّها، بآخدها من الحب اللي عطيتيني ياه برحلتنا مع بعض. بحبك للابد".

