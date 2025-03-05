شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من مسلسل إخواتى..أحضان وبكاء بين روبى ونيللى كريم بعد وفاة تايسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وبطولة النجمة نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، أحداث مؤثرة وجمع المشهد الأول حالة من البكاء بين روبي "أحلام" وشقيقتها نيللي كريم "سها" بعد وفاة زوج أحلام "تايسون" بعد ساعات من زواجهما.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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