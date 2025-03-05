شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 6.. باهر يواصل ألاعيبه ضد عبد الستار الكف والان مع تفاصيل الخبر

يواصل باهر في الحلقة السادسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال ألاعيبه ضد عبد الستار الكف "محمد هنيدى" ويحاول ساعيا لكسب من حوله بمساعدة سعد الحامى غريم عبد الستار الكف.

ويحاول باهر الاتفاق مع سعد الحامى للعمل معه وأن يمسك عمل الشركة القانوني، بينما يبحث عبد الستار الكف عن أى أوراق أو معلومات تخص ماضيه وأى حاجة تخص علاقته بعبد الرحيم غلاب.

كانت الحلقة الخامسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، شهدت اختطاف المحامى عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، من قبل أبناء شخص كان موكلا لديه يدعى عبد الرحيم خلاف، حيث طالبوه بمعرفة مكان "السر" الذى أطلعه عليه والدهما وهو مكان الذهب.

ويؤدي دور أبناء عبد الرحيم غلاب، الفنان وليد فواز والفنانة إلهام وجدى.

كما شهدت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل، إنكار عبد الستار الكف لهما، وأنه لا يعلم ولا يتذكر أي شيء بأمر هذا الذهب ولا عبد الرحيم غلاب نفسه.

وحرصت إنجى، التى تؤدى دورها الفنانة ألحان المهدى، على البحث عن والدها عبدالستار الكف، الذى يؤدى دوره الفنان محمد هنيدي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025