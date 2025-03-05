شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 6.. عبد الستار الكف يهرب من المراقبة والان مع تفاصيل الخبر

يلاحظ عبد الستار الكف "محمد هنيدى" في بداية الحلقة السادسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال أن هناك من يراقبه وهو في السيارة مع الطبيبة المعالجة الدكتورة سما.

وبتوجيهات من عبد الستار الكف تستطيع الدكتورة سما التخلص من المراقبة التي وضعها باهر الذى يحاول جاهدا مع أخته الوصول إلى الذهب الذى استأمن والده عبد الستار الكف على مكانه.

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، اختطاف المحامى عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، من قبل أبناء شخص كان موكلا لديه يدعى عبد الرحيم خلاف، حيث طالبوه بمعرفة مكان "السر" الذي أطلعه عليه والدهما وهو مكان الذهب.

ويؤدي دور أبناء عبد الرحيم غلاب، الفنان وليد فواز والفنانة إلهام وجدى.

كما شهدت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل، إنكار عبد الستار الكف لهما، وأنه لا يعلم ولا يتذكر أي شيء بأمر هذا الذهب ولا عبد الرحيم غلاب نفسه.

وحرصت إنجى، التى تؤدى دورها الفنانة ألحان المهدى، على البحث عن والدها عبدالستار الكف، الذى يؤدى دوره الفنان محمد هنيدي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025