شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى لـ"حبر سرى": مراتى كاتم أسرارى ورحيل أمى تجربة قاسية جدا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان طارق لطفي، أن زوجته هي خزينة أسراره الأولى، قائلا: "مراتي كاتم أسراري وتعرف عني كل حاجة ومش بستريح غير لما أحكى لها ولو موقف ضايقني ومش بعمل حاجة غلط عشان أخاف أحكيها".

ولفت طارق لطفي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناتي "سي بي سي" و"القاهرة والناس"، إلى أنه إذا تعرض لحالة نفسية سيئة يعمل على إخراج نفسه منها في وقت قصير، متابعا: "من سنتين حصل وفاة والدتى، وكنت مرتبط بها جامد ولسه أثار رحيلها موجودة وتجربة قاسية جدا ولكن في خلال 3 أيام كان لازم أقوم وانزل".

وأوضح طارق لطفي، أن دوره كأب وزوج لازم يكون واقف على رجله طوال الوقت، متابعا: "أمى كانت دائما تدعى لى ربنا يجعل الناشفة في إيدك خضرا ومفتقد دعاءها ليا".