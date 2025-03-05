شكرا لقرائتكم خبر عن يعكس واقع فلسطين.. "أحلام عابرة" لرشيد مشهراوى فيلم افتتاح مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار مهرجان مالمو للسينما العربية على الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة من29 أبريل إلى 5 مايو 2025 في مدينة مالمو السويدية.

ومن جانبه أعرب المخرج رشيد مشهراوي عن سعادته بهذا الاختيار، مشددًا على أهمية عرض الأفلام التي تعكس الواقع الفلسطيني وتجسد الهوية والثقافة والتاريخ الفلسطيني، خاصة في هذه المرحلة الحساسة.

فيما أكد محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، أن اختيار "أحلام عابرة" للافتتاح يأتي في إطار دعم المهرجان المستمر للشراكات السينمائية بين صناع السينما في السويد والعالم العربي، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمهرجان منذ تأسيسه.

فيلم "أحلام عابرة" تم إنتاجه بشراكة بين فلسطين، السويد، السعودية، وفرنسا، يأخذنا في رحلة سينمائية تمتد ليومٍ وليلة، حيث يسافر الفتى سامي، البالغ من العمر 12 عامًا، برفقة خاله وابنة خاله بحثًا عن حمامته الزاجلة المفقودة. الرحلة تنطلق من مخيم لاجئين في الضفة الغربية، مرورًا بالعديد من المدن مثل بيت لحم، القدس القديمة، وحيفا، ليكشف الفيلم من خلال هذه الرحلة عبث الواقع وتأثيره على علاقة الشخص بوطنه وهويته.

يُذكر أن "أحلام عابرة" قد سبق وعُرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45، وسينطلق عرضه في مهرجان مالمو خلال حفل الافتتاح يوم 29 أبريل 2025 في سينما رويال بمدينة مالمو، بحضور المخرج وفريق العمل

هذا ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.