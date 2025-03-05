محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 07:24 مساءً - رد المخرج محمد سامي على التصريحات التي أدلى بها الفنان طارق لطفي في أحد البرامج عن طبيعة دوره في مسلسل "كلام على ورق" والذي تم عرضه منذ ما يقرب من 11 عام تقريبًا.

و كتب محمد سامي عبر صفحته: "ردًا على كلام طارق لطفي المنتشر اليومين دول أولًا طارق ممثل محترم وإنسان جميل واشتغل معايا مرتين، مرة في مسلسل "مع سبق الإصرار"، ومرة تانية في مسلسل "حكاية حياة"، وأعتقد الدورين كانوا مهمين ومحترمين جدًا وحقق فيهم نجاح مهم، بعدها عرضت عليه دور في مسلسل "كلام علي ورق" وحصل خلاف إنتاجي على الأجر تقريبًا وعلى مساحة الدور، وعمل الدور ساعتها الراحل الجميل الأستاذ حسين الإمام والكلام ده سنة ٢٠١٤ يعني من ١١ سنة".



محمد سامي - الصورة من صفحته على الفيس بوك

وأضاف: فوجئت إن طارق لطفي طالع دلوقتي بيقول إنه رفض يقدم الدور لأنه كان دور واحد له ميول غير سوية، وبدأ يتكلم عن المجتمع والناس وخوفه على الجمهور وكلام غريب جدًا بحاله من المبالغة والاسترسال لكسب ود الجمهور واللعب على الحالة الدينية والمتحفظة عند الجمهور العربي، ولكن فاته حاجة مهمة إنه بيتكلم عن دور في عمل مصور وموجود والناس تقدر تتفرج عليه، والدور مش دور واحد له ميول غير سوية ولا ليه علاقة بهذه الفئة".

وتابع: "مش فاهم طارق قال كده ليه واخترع الموضوع ده إزاي وكمان عمل حكاية غريبة جدًا أنا مش فاهمها وإنه خاف على عيلته وأسرته وطلعني بروج لشيء غريب جدا، أنا أول مرة وسط عرض عمل ليا أسمح لحد ياخدني لموضوع جانبي ولكن كان لازم أرد، لأن لو طارق عنده عيلة فأنا كذلك، ومع احترامي ليك يا طارق كلامك مختلق وغير صحيح والدور موجود ينفع الناس تشوفه وكان حسين الإمام رحمة الله عليه طالع بيحب روجينا وهي حبيبة عُمره وأنتيمه ماجد المصري وأحمد زاهر وأشرف زكي".

وقال: "كان جدع مايع عشان أمه رقاصة وصاحب كباريه وده اللي كان عاجبك في الدور وعملت معايا بروڤة آداء عليه وعلى مياعته وكان عاجبك، راجع نفسك يا صديقي قبل إلقاء قنابل تزعل زميلك منك، ومعلش إني رديت بالشكل ده ولكن لا بد من الرد للتوثيق، كلامك كان لازم يترد عليه وكل سنة وانت طيب وأسرتك الكريمة بخير ولو انت ترفض تقديم دور واحد له ميول غير سوية فأنا قبلك أرفض أخرجه".

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طارق لطفي رفض المشاركة بقرار من عائلته

وسبق أن كشف الفنان طارق لطفي سبب رفضه المشاركة في مسلسل «كلام على ورق» إخراج محمد سامي، والذي عرض عام 2014، قائلا: «عائلتي بالكامل هي اللي خلتني أرفض الدور.. وأنا كنت موجود قبل ما يتكتب ورقة واحدة، وكنت باني الشخصية مع محمد سامي بطريقة مختلفة، وكان هيظهر إن الشخصية سوية، لكنه يمثل الحكاية دي لأنه صاحب كباريه وبسبب طبيعة وظيفته، بيروح هنا بشكل وبيعمل حاجات بشكل».

وأوضح:«لقيت اللي اتكتب غير كده، وخفت جدا واستشرت مراتي وأولادي وأمي لأن كل ده يمسهم بشكل أو بآخر، وفي الآخر قررت إني مش هعمل كده ومش هقدر أقدم الشخصية دي ولا الشكل ده».

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يُذكر أن المخرج محمد سامي يعرض له مسلسله الجديد "سيد الناس" في موسم دراما رمضان 2025. والعمل من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، دعاء حكم، مؤمن نور.

ويتواجد محمد سامي في رمضان 2025 بمسلسل ثانٍ، وهو "إش إش" الذي انتهى من تصويره في نوفمبر الماضي. والعمل بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، أحمد عبدالله، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا".

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