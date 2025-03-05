مفاجأة عن مسلسل أشغال شقة..معظم ممثلين مصر رفضوه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 07:24 مساءً - كشف المخرج محمد دياب عن مفاجأة تتعلق بمسلسل أشغال شقة من تأليف شقيقيه شيرين وخالد دياب، مؤكدا أن الورق عرض على كل نجوم التمثيل منذ خمس سنوات وتم رفضه، ولولا حماس هشام ماجد لم يكن هذا المشروع ليرى النور.

محمد دياب احتفل بتصدر مسلسل "أشغال شقة جدا" قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان 2025، وكشف قصة خروج المسلسل إلى النور قائلا: الحمد لله أشغال شقه للسنه الثانية ينجح نجاح ساحق، بس ورا النجاح ده قصه.

أضاف محمد دياب عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك: اشغال شقه ده لمده خمس سنين بيتعرض على منتجين مصر كلهم و لكن مكانش فيه حماس ليه، تقريبا معظم ممثلين مصر رفضوه رجاله و ستات.

و لما مره نجم كبير تحمس له ومضاه فضل يطلب تغييرات لدرجه انه في الآخر طلب ان شغل البطل يتغير و تتشال فكره الشغالات! في ناس مكانتش عاجباها الفكرة و ناس كانت شايفه اننا بنكتب جد فمش هنعرف نعمل كوميدي، و ناس عايزه الفكرة بس اللي يخرجها حد تاني غير خالد.

وواصل قائلا: رد الفعل ده كان هيجنن خالد وشيرين، احساس صعب لما تبقي مؤمن بحاجه و اللي حواليك مش شايفنها، ساعات ده بيشككك في نفسك.

أضاف: أربع سنين تعدي و مينزلش لخالد و شيرين أي مشروع، الضغط خلي خالد يقبل ان اشغال شقه يتعمل و لو بمخرج تاني. خالد لأي حد يعرفه هو اكتر انسان كوميدي تقدر تعرفه و انا و شيرين كان عندنا قناعه انه من اشغال شقه هيطلع كوميديته الخاصة اللي هتكسر الدنيا.

وتابع محمد دياب: بصعوبة شديده رجع خالد و شيرين يحاولوا ورا المسلسل، لغايه لما جه هشام ماجد اللي آمن بيه و بخالد كمخرج و جت شركه الإنتاج (اي برودسيرز) اللي هيأتله اسباب النجاح.

وقال: اشغال شقه نجح و استخدم توليفه كتابيه مختلفة مش قائمه عالإيفيهات، و خالد كمخرج طلع عنده صوت و شخصيه و رؤيه بصريه باينه في كل مشهد. انا طول عمري بتفرج على كوميديا المسلسلات و ابتسم كام مره و ابقي مرضي، بس ان الواحد يضحك بصوت و لغايه لما بطنه توجعه و ده يحصل كل حلقه، فمتخيلتهاش تحصل في مسلسل.

واختتم منشوره قائلا: بالنسبالي المخرج و المؤلف الشاطرين هما اللي بيعملوا حاجه أحس أنى معرفش اعملها و انا لما بتفرج على اشغال شقه ببقي متأكد أنى معرفش اعمل منه مشهد، فعلاً كل تأخيره و فيها خيره.

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قصة مسلسل أشغال شقة جدا

في الموسم الثاني من مسلسل أشغال شقة جدا، تزداد معاناة الطبيب الشرعي حمدي (هشام ماجد) وزوجته الإعلامية ياسمين (أسماء جلال) مع السيدات اللاتي يستعينا بهن من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما، وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانان كضيفات شرف خلال الحلقات وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.

ودارت أحداث الجزء الأول من أشغال شقة في إطار كوميدي، حول الزوجان حمدي عبد الرحيم أخصائي الطب الشرعي (هشام ماجد) وزوجته المذيعة ياسمين (أسماء جلال) يرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

هشام ماجد بدور (دكتور حمدي)

أسماء جلال بدور (ياسمين)

شيرين بدور (درية ام حمدي)

سلوى محمد علي بدور (سوسن ام ياسمين)

مصطفى غريب بدور(عربي)

أحمد عبد الوهاب بدور (فادي)

أحمد الرافعي بدور (دكتور محمد عبد المنعم)

محمد عبد العظيم بدور (دكتور عصام)

محمد محمود بدور (دكتور غندور)

حازم إيهاب بدور وكيل النيابة (كريم)

انتصار بدور (أم صابرين )

آية سماحة بدور (سماح)

تأليف: خالد وشيرين دياب

إخراج: خالد دياب

أوقات عرض مسلسل أشغال شقة جدا

يعرض مسلسل أشغال شقة جدا على قنوات Mbc مصر و Mbc مصر دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت العاشرة بتوقيت الرياض، مع توفر الحلقات على منصة «شاهد» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد.

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