ريتا حايك تستعرض قدراتها البدنية برفع الأثقال في الجيم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية ريتا حايك على متابعيها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه من داخل الجيم أثناء ادائها التمارين الرياضية برفع الأثقال منستعرضةً رشاقة جسمها ولياقتها البدية، و إعتمدت لوك ياضي ضيق وربطت شعرها على شكل كعكة.



و في وقت سابق، استمتعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك، بأجواء رائعة على الثلج في لبنان، برفقة عائلتها.

وشاركت ريتا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور وثقت فيها الأوقات التي قضتها برفقة عائلتها على الثلج في فاريا، إذ ظهرت وهي تمارس رياضة التزلج برفقة زوجها الدكتور عبد الله ريبز وإبنهما جورج.

وأرفقت ريتا الصور بتعليق عبرت فيه عن حبها الكبير للبنان، وإعجابها بجمال طبيعته، إذ اكتفت بكتابة "لبنان الحلو".