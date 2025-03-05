خالد سليم يبدي رأيه بأداء منة عرفة

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان المصري خالد سليم عن إعجابه بأداء الممثلة المصرية منة عرفة في مسلسل "وتقال حبيب" حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"برافو منة".



يشارك في المسلسل نخبة من الممثلين أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بتول الحداد، بسنت شوقي، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.

تدور أحداث المسلسل حول "ليل"، سيدة غنية تكتشف خيانة زوجها وتنكشف العديد من الأسرار التي تدفعها للانفصال عنه. تتورط "ليل" في قصة حب معقدة وتعيش صراعات عاطفية، بينما تكشف عن أسرار عائلة طليقها التي تدخلها في معركة شاقة.