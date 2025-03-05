شكرا لقرائتكم خبر عن مينا أبو الدهب: كل ردود الفعل على شخصية عبيد فرحتنى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مينا أبو الدهب، عن تفاصيل شخصيه عبيد التي قدمها في مسلسل ولاد الشمس، و ردود الفعل التي جاءت له على الدور بعد عرض الحلقات الأولى.

وقال مينا أبو الدهب، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365: "شخصية عبيد حفظتها كويس ودرستها وحضرت لها، حتى تصل للمشاهدين بهذا الشكل ويتفعلون معها، وكلنا في الكواليس كنا بنشجع بعض والكل يطلع أحسن حاجه عنده، وشخصية عبيد هو شخص عاطفى وبيتأثر بالكلمة الحلوة ويتأثر بالمواقف والكل كان بيشجعنى أطلع كل مشاعر الشخصية وبعد عرض أولى حلقات المسلسل جاءت لي كمية ردود فعل إيجابية على الدور خضتنى وفى نفس الوقت أسعدتنى جدا".

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، مينا أبو الذهب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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