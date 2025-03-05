شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لتتر بداية مسلسل حكيم باشا بصوت طارق الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته أغنية جوة دوامة للنجم طارق الشيخ تتر مسلسل حكيم باشا، من بطولة النجم مصطفى شعبان الذى يعرض خلال موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

ولاقت الأغنية ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، حيث قدمها طارق بشكل جديد ودائما يبدع في غنائه لتترات العمل.

أغنية جوة جوة دوامة من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى وماستر محمد جودة .

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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