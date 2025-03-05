شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مسلسل قلبى ومفتاحه بالإسكندرية بالتزامن مع عرض الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

يصور النجمان مي عز الدين وآسر ياسين عدد من مشاهد مسلسل قلبى ومفتاحه في الإسكندرية، بالتزامن مع عرض حلقات العمل حصرياً على قناة ON، حيث تستغرق المشاهد التي يتم تصويرها في المدينة الساحلية يومين أو ثلاثة وتعود أسرة العمل بعد ذلك إلى القاهرة لتصوير المشاهد الأخيرة.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبى ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد على ميزو، جنا صلاح، روان الغابة، فادى ثروت، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.